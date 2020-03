EMPREGOS| Março começa com 441 oportunidades intermediadas pela Funtrab em MS

A primeira semana do mês de março começa com 441 oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (02.03) a Fundação do Trabalho irá selecionar e encaminhar candidatos para vagas de diversos níveis de escolaridade.





Na Capital, são 123 vagas entre convencionais e exclusivas para pessoa com deficiência (PcD). Há oportunidades para trabalhador rural, técnico em enfermagem, cuidador de idosos, marceneiro, cozinheiro, gerente de restaurante, arte finalista, entre outras.





No interior do Estado há vagas nos seguintes municípios: Costa Rica (68), Dourados (40), Sonora (40), Bataguassu (21), Rio Verde de MT (20), São Gabriel Do Oeste (15), Três Lagoas (14), Ponta Porã (13), Aquidauana (12), Nova Andradina (10), Sidrolândia (9), Caarapó (8), Cassilândia (8), Guia Lopes da Laguna (7), Naviraí (7), Coxim (5), Corumbá (4), Ivinhema (4), Jardim (4), Maracaju (4), Miranda (2), Batayporã (1), Nova Alvorada do Sul (1) e Paranaíba (1).





As vagas em maior número ofertadas nas unidades da Casa do Trabalhador no interior do Estado, são para as funções de auxiliar administrativo, vigilante, auxiliar de linha de produção, motorista carreteiro, auxiliar de agricultura, auxiliar de linha de produção, servente de obras, motorista de ônibus rodoviário, professor de inglês e mecânico de motor a diesel.



Serviço





Os interessados nas funções ofertadas para Campo Grande, devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h30 às 17h30. No interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.





A relação completa de oportunidades por município pode ser conferida aqui