EMPREGOS| Funtrab orienta trabalhadores a buscar os serviços pelo sistema digital

Medidas visam evitar filas e aglomeração de pessoas no local diante dos casos de coronavírus que estão aumentando

Aplicativos ajudam trabalhador a utilizar serviços online ©REPRODUÇÃO

Para diminuir a aglomeração de pessoas e o tempo de permanência nos locais públicos, diante do avanço do coronavírus, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) orienta a população a baixar a buscar os serviços digitais. Para obter mais informações sobre vagas o interessado pode acessar o portal: https://empregabrasil.mte.gov.br/passo-a-passo/ . Para quem já se cadastrou na Rede SINE do Ministério do Trabalho e baixou o aplicativo, está liberado o acesso a diversos serviços do SINE.





Para obter a carteira de trabalho digital basta baixar gratuitamente o aplicativo na loja virtual (Apple Store da Apple e no Play Store do Android). Ou acessar via Web, por meio do link https://servicos.mte.gov.br/ . E quem já tem cadastro no sistema acesso.gov.br , basta usar seu login e senha de acesso no App Carteira de Trabalho Digital.





A novidade traz inicialmente como benefícios a agilidade na solicitação do documento, acesso à informação de Qualificação Civil e de Contratos de trabalho através da integração de diversos bancos de dados do governo federal.





Seguro-Desemprego





Quem quiser buscar o seguro deve baixar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Assim que receber a documentação, 7 dias após a dispensa para encaminhar o Seguro-Desemprego, o trabalhador pode acessar o Portal Emprega Brasil ( servicos.mte.gov.br ) e clicar em “Quero me cadastrar”, basta ir em “Já tenho um cadastro” e informar a senha de acesso.





Quem ainda não é registrado deve digitar dados pessoais, como CPF, nome e telefone, e responder a algumas perguntas sobre a vida laboral e previdenciária.





Uma vez com acesso à conta, é preciso clicar em “Solicitar Seguro-Desemprego” e informar o número do requerimento que está no comunicado de dispensa. Em seguida, confirmar a solicitação e obter um comprovante ao final do processo.





Se a solicitação online for concedida automaticamente, informará a emissão das parcelas acontece em 30 dias contados a partir da data de liberação pelo sistema. Se o sistema acusar alguma necessidade de validar a documentação ou erro, o cidadão deve comparecer à Funtrab (ou Casa do Trabalhador) e levar os todos os documentos recebidos pela empresa empregadora incluindo os três últimos holerites, documentos pessoais, Carteira de Trabalho. Caso a Carteira for virtual(digital)basta declarar no ato do atendimento.



Serviço





A Funtrab disponibiliza o telefone 3320-1400 para orientações, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.