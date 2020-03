EMPREGOS| Concursos e processos seletivos oferecem mais de 1,3 mil vagas em MS

As oportunidades são para as prefeituras de Água Clara, IBGE, Marinha do Brasil, em Ladário e Anastácio

Concursos e processos seletivos estão com mais de 1.386 vagas em Mato Grosso do Sul. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 19.4 mil, dependendo da função desejada. As oportunidades são para as prefeituras de Água Clara, IBGE, Marinha do Brasil, em Ladário e Anastácio.





Água Clara





Terminam no dia 6 de abril inscrições de concurso público da Prefeitura Municipal de Água Clara, distante 198 quilômetros de Campo Grande, para preencher 362 vagas para níveis fundamental, médio/técnico e superior. Os salários oferecidos variam de R$ 1.104,31 a R$ 10.830,78. As inscrições devem ser realizadas até as 14h pela internet, no site do IBGP. O valor da taxa a ser paga é de R$ 40 a R$ 120. A prova está prevista no dia 3 de maio. ( Veja o edital ) .





IBGE





Terminam no dia 24 deste mês as inscrições de processos seletivos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para 208.695 vagas de níveis fundamental e médio. O salário varia de R$ 1.700 e R$ 2.100. A carga horária a ser cumprida é de 25 a 40 horas semanais. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, no site do Cebraspe .





A taxa de participação é de R$ 23,61 e R$ 35,80. Estão previstas 400 vagas para agentes censitários municipais e agentes censitários supervisores e 2.500 recenseadores em Mato Grosso do Sul. A validade destas seleções será de um ano, contado a partir da assinatura do primeiro contrato, com possibilidade de prorrogação. ( Veja o edital Agente Censitário e Recenseador ).





Ladário





Em Ladário, município distante 419 km de Campo Grande, a Marinha do Brasil está com edital aberto para concurso público de admissão para formação de soldados fuzileiros navais. São 33 vagas para o 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas, sendo 20% (sete vagas) reservados aos candidatos negros. A pré-inscrição deve ser realizada até o dia 20 de março pela internet. ( Veja o edital )





Médicos





A Marinha do Brasil também está com outro edital aberto para contratar 33 médicos, uma das vagas é para Ladário. As inscrições, que terminam no dia 23 de março, podem ser realizadas aqui. A taxa é de R$ 126. Os salários oferecidos variam de R$ 10.486 a R$ 19.403, de acordo com o posto a ser ocupado. ( Veja o edital ) .





Anastácio





Terminam no dia 25 de março as inscrições de processo seletivo da Prefeitura de Anastácio, distante 135 quilômetros de Campo Grande, para preencher 58 vagas. As oportunidades são destinadas aos cargos de Agente Comunitário de Saúde (17); Agente de Combate às Endemias (16); Agente de Inspeção Sanitária (24); Médico Veterinário (1). Os salários variam de R$ 1.385,04 a R$ 1.400,00, mais gratificação para determinados cargos. Interessados poderão se inscrever pelo site do Ippec , no período de 6 a 25 de março. O pedido de isenção deve ser realizado de 6 a 12 de março. A taxa varia de R$ 70 a R$ 100. (Veja o edital) .





Dourados





A Secretaria Municipal de Educação de Dourados abriu processo seletivo para seleção e cadastro reserva de Assistentes de Alfabetização voluntários para o Programa Mais Alfabetização. Esta seleção destina-se a professores formados em pedagogia ou normal superior das diversas redes de ensino. Vale ressaltar que as vagas devem ser disponibilizadas pelas unidades escolares conforme necessidade. As inscrições se encerram no dia 18 de março na unidade escolar onde o candidato tem interesse. Não há taxa. (Veja o edital) .