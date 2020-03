Empenho do deputado Barbosinha leva asfalto para Distrito de Ipezal, em Angélica

Após empenho do deputado Barbosinha (DEM-MS) o Distrito de Ipezal agora tem o asfalto em ruas importantes da cidade em fase final de conclusão. A rua Benedito Francisco de Azevedo (uma das principais do local) e as ruas transversais Santa Fé e do Trabalho foram as que receberam o novo pavimento.





Barbosinha, que atuou para garantir os recursos do projeto junto ao Governo do Estado, comemorou a conclusão do asfalto. “Esta é a prova de que o trabalho em conjunto, em parceria, é que rende frutos, que rende bons resultados. Usamos nossa interlocução com o Governo para assegurar essa obra tão importante para minha Angélica. Temos realizado um trabalho de parceria entre o Executivo e o Legislativo”, disse o deputado que já foi prefeito de Angélica e conhece de perto as necessidades da cidade.





O prefeito Roberto Cavalcante agradeceu o empenho do deputado Barbosinha para tornar possível a execução da obra. “Encaminhamos os projetos para o deputado Barbosinha e, enquanto líder do Governo, ele cobrou empenho do Executivo Estadual para liberar os recursos. Temos nele um grande parceiro de Angélica e através da sua atuação como deputado já conseguimos trazer várias benfeitorias para nossa população”, agradeceu o prefeito.

A obra, está na fase final de conclusão





A obra faz parte das ações de Governo planejadas para Ipezal, que visam a melhoria no trânsito e qualidade de vida da população. De acordo com o prefeito mais obras de pavimentação asfáltica e construção de galerias de águas pluviais serão executadas no município.





Desde o seu primeiro mandato como deputado estadual Barbosinha tem levado investimentos, através de emendas parlamentares, nas áreas da educação e saúde. Ao todo foram aplicados R$ 180 mil para instalação de academias ao ar livre, compra de equipamentos hospitalares e de consumo, aparelhos de ar condicionado, equipamentos de informática e instalação de sistema de monitoramento e câmeras de segurança para escolas estaduais, bem como recurso de emenda conjunta, com outros deputados, para a compra de duas ambulâncias e um veículo para atender a área da saúde e obras que o deputado conseguiu levar para o município que envolvem recursos de outros parceiros.

“O deputado Barbosinha tem sido um grande parceiro do município”, afirmou o prefeito.