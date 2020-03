DOURADOS| Tendas para pacientes com suspeita de coronavírus são instaladas na UPA e HV

Diante do aumentos dos casos de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, em Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Dourados solicitou ao Corpo de Bombeiros que fossem instaladas tendas de triagem aos pacientes com suspeita da doença.





Em Dourados três casos estão em investigação. Não há nenhuma confirmação até o momento. Já em Campo Grande, oito diagnósticos marcaram positivo ao coronavírus e em Sidrolândia já houve a primeira confirmação. Assim, MS tem 9 casos. No início da semana eram apenas 2.





O Governo do Estado conseguiu aprovação da Assembleia Legislativa para decretar estado de calamidade pública. Isso vai garantir mais flexibilidade para medidas emergenciais.





O Ministério Público Estadual cobrou a Prefeitura de Dourados para que sejam tomadas medidas mais energéticas, de preparo do sistema público de saúde aos atendimentos que devem crescer nas próximas semanas, e também na conscientização da população.





Hoje, além da instalação das barracas, a administração transmitiu orientações ao vivo na página oficial do Facebook. Uma das medidas anunciadas foi a suspensão do passe de ônibus aos alunos e também a determinação da Guarda Municipal na fiscalização de aglomerações.





Esta semana ainda foi determinado que as pessoas não se reúnam em eventos, ações ou em atividades de rotina.





Mais cedo, a Polícia Militar parou uma viatura em frente à Caixa Econômica Federal da Avenida Joaquim Teixeira Alves e fez com que populares enfileirados ficassem afastados. Os agentes utilizavam máscaras.





Às 16h um novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde deve ser divulgado atualizando os casos registrados no Estado. Ao todo no país as confirmações já ultrapassam 640 infectados.