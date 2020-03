Domingo será de sol e calor tanto na Capital quanto em MS

Tempo deve permanecer firme e podem ocorrer algumas chuvas no nordeste do Estado, mas em Campo Grande dia será ensolarado

O Dia da Mulher amanheceu hoje claro e com muito sol. O tempo continua firme com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade , principalmente no período da tarde. Pode chover em pontos isolados no extremo norte e nordeste do Estado. A mínima será de 18º C e a máxima de 39º C.





Em Campo Grande o dia será claro com períodos de parcialmente nublado. Mas sem previsão de chuvas. O calor prevalece com mínima prevista de 22º C e máxima de 34º C.





O dia será perfeito para curtir os inúmeros shows previstos ao ar livre na Capital e atividades físicas e de lazer, principalmente no período da manhã, no Parque dos Poderes. É preciso se hidratar muito para driblar o tempo seco e a baixa umidade do ar.