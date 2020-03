Domingo de tempo nublado e chuva forte nas cidades da região sul de MS

Em Campo Grande, termômetros marcam entre 20ºC e 32º e umidade relativa do ar deve ficar entre 35% e 85%

Domingo será de tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul, especialmente na região noroeste do Estado. Para os municípios das regiões sul e sudeste a previsão é de chuva forte.





Segunda a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura máxima no estado hoje será de 34º C e a mínima de 20º C.





Em Campo Grande, dia parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Os termômetros marcam entre 20º C e 32º C e a umidade relativa do ar deve ficar entre 35% e 85%.





Ponta Porã terá mínima de 22ºC e máxima de 32ºC e, em Três Lagoas os termômetros marcam entre 23ºC e 33ºC. Corumbá terá nuvens com chuvisco no período da tarde e temperatura máxima de 32ºC.