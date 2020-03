Domingo com baixa umidade, temperaturas podem chegar aos 40ºC em MS

A previsão do INMET é para umidade próxima a 30% e pancadas de chuva isolada a tarde em todo o Estado

O domingo (15) será de sol entre nuvens em quase todo o Estado. Conforme previsão do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), Corumbá e Sete Quedas registram até 39ºC e 37ºC respectivamente. O calor se espalha por outras cidades e na Capital a máxima é de 33ºC.





Ainda segundo o INMET, um anticiclone favorece a decida do ar e dificulta a formação de nuvens, aumentando a temperatura hoje e amanhã (16). O tempo continua estável, com sol entre poucas nuvens, ventos calmos e a previsão é de pancadas de chuva a tarde, de forma isolada.





Hoje, umidade relativa do ar estará próxima dos 30% no leste do Estado, como em Três Lagoas, Água Clara e Aparecida do Taboado e abaixo dos 20% no sudeste. As pancadas de chuva se intensificam no final do dia, pois na segunda-feira (16), a previsão é de chuva na região norte.





No meio da semana, uma frente fria se aproxima do sul do Estado e as temperaturas devem cair. Na quarta-feira (18), a previsão é de nuvens e pancadas de chuva no sul.