Detento morre ao tentar fugir de presídio em MS

Cleyton Giovane de Arruda da Silva, de 40 anos, tentou fugir na madrugada deste sábado (7) do estabelecimento penal agroindustrial da Gameleira, de regime semiaberto, em Campo Grande, por volta das 4h11, escapou por um buraco da cela em que estava.



Foi escalar uma grade da área de segurança, mas se enroscou na concertina ( espécie de arame farpado com lâminas) , acabou se cortando com um ferimento profundo no braço esquerdo, próximo a axila, além de cortes na mão direita e tornozelo. Foi socorrido por agentes penitenciários e o SAMU. Um deles, inclusive, fez um torniquete para tentar estancar a hemorragia, mas não resistiu e acabou morrendo no local.





Presídio da Gameleira, em Campo Grande, onde preso morreu após se enroscar e se cortar em concertina — Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena

A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso como morte a esclarecer. Ele cumpria pena pelos crimes de roubo e lesão corporal.





A secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) disse que a agência estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) também vai apurar o caso.