Deputado Zé Teixeira pede reordenação do trânsito em trecho da Avenida Ministro João Arinos, em Campo Grande

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou indicação na Assembleia Legislativa solicitando estudos visando à reordenação do trânsito na Avenida Ministro João Arinos, no acesso ao Parque dos Poderes, através da Rua Jornalista Marcos Fernando Rodrigues, na Capital. “O acesso à BR não só liga Campo Grande a outros municípios e estados, mas também é rota de muitos cidadãos que a utilizam como acesso ao Parque dos Poderes”, afirmou.





De acordo com a indicação apresentada por Teixeira, a região, em constante expansão, abriga um número cada vez maior de veículos automotores, o que vem ocasionando o aumento considerável de acidentes, uma vez que o recuo existente para acesso à Rua Jornalista Marcos Fernando Rodrigues, não tem o tamanho suficiente para a frota atual, e em horários de pico gera uma fila no local, no meio da Avenida, início da BR 262.





“Por não possuírem alternativas a não ser cruzar a Avenida diariamente para chegar ao Parque dos Poderes, a reivindicação é legítima, e os transeuntes locais pedem por atenção do município para cessar o perigo que a falta de reordenamento do trânsito traz diariamente para todos que transitam no local”, finaliza.