Deputado Rinaldo homenageia Marília de Brito Martins, delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente

Aconteceu nesta terça-feira (10), no Plenário Júlio Maia da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, a sessão solene em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último domingo, dia 8 de março. Foram homenageadas mulheres que atuam em vários segmentos e possuem trabalhos que visam o bem estar social coletivo. Representando todas as sul-mato-grossenses, elas receberam o Troféu Celina Jallad, em homenagem à deputada estadual e primeira mulher a fazer parte do grupo de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), falecida em 28 de fevereiro de 2011.





Entre as agraciadas, está a delegada de polícia Marília de Brito Martins. Ela foi homenageada pelo deputado estadual Professor Rinaldo, que entregou o troféu juntamente com sua esposa, Cristianne Oliveira. Marília iniciou sua carreira como advogada e em 2006, foi aprovada em concurso para delegada de polícia em Mato Grosso do Sul. Atuou na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Andradina, nas Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC´s), Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande (DEAM), Delegacia de Defraudações (DEDFAZ) e atualmente é delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), em Campo Grande.

Casada e mãe de duas meninas, Marília é pós-graduada em Direito Civil, e se especializou no enfrentamento à violência contra a criança e ao adolescente. Ainda é membro do Comitê Estadual de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e professora nos cursos de polícia civil e militar.





Rinaldo é o parlamentar criador da Lei nº 3.707/2009, que instituiu em nosso Estado, a Semana de Combate à Pedofilia, na segunda semana de maio. Nesta campanha, a participação da DEPCA é muito importante, pois a equipe especializada auxilia de forma muito construtiva, nas orientações que pautam as ações de conscientização.