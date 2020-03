Deputado Paulo Corrêa destaca parceria entre Assembleia e Governo para obras de R$4,2 bilhões para MS

O deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, destacou, na noite dessa sexta-feira (6), a importância da parceria entre o poder legislativo e o governo estadual para viabilizar o anúncio do maior pacote de obras da história do Estado, com investimentos que somam pouco mais de R$ 4,2 bilhões.





“Todo esse pacote anunciado Isso vai gerar emprego, renda e desenvolvimento para nosso Estado. E a Assembleia Legislativa teve coragem de votar e ajudar o governo a fazer estes investimento, sob pena de passar 4 anos só pagando folha de pagamento, hoje não, hoje temos investimentos nos 79 municípios de Mato Grosso de Sul”, destacou o presidente do legislativo estadual.





O pacote anunciado, durante um evento que reuniu milhares de pessoas de vários municípios sul-mato-grossenses, prevê só no setor de infraestrutura investimentos de cerca de R$ 1,8 bilhão com projetos de implantação de 1 mil km de asfaltamento em rodovias, outros 950km de recapeamento em estradas já pavimentadas, e execução de outros 250 km de revestimento primário em estradas nas regiões de Paiaguás e Nhecolândia, no Pantanal, além de diversas obras em vias urbanas em diversos municípios.





“Tenho uma gratidão enorme aos deputados estaduais, pela coragem e discernimento ao aprovarem projetos impopulares, mas necessários para que pudéssemos fazer as reformas e manter o equilíbrio financeiro para fazer as entregas e lançar este pacote de obras”, afirmou durante o evento o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que também destacou a importância da bancada federal na liberação de emendas parlamentares que possibilitaram o montante superior a R$ 4 bilhões.

As obras anunciadas dizem respeito ao triênio 2020-2022, e além de novas edições da Caravana da Saúde, o governo também fará investimentos de R$ 500 milhões em obras de construção, reforma e modernização de hospitais, aquisição de equipamento e na reabertura de 495 leitos hospitalares e 22 salas cirúrgicas em todo o Estado até 2022.





“Sofremos com algumas pautas difíceis, mas tivemos coragem de votar com responsabilidade e hoje temos a coroação de um trabalho sério e comprometido com o Estado e com o sul-mato-grossense”, afirmou Paulo Corrêa.





O governo anunciou ainda que o Bairro das Moreninhas, na Capital, vai ganhar um novo acesso na ligação com o centro da cidade, e ainda a revitalização da Avenida Mato Grosso. Em Ponta Porã, um minianel rodoviário vai tirar o tráfego de veículos pesados da cidade. Também serão asfaltados os acessos do Distrito de Taunay, em Aquidauana; do Balneário Municipal de Anaurilândia; do campus do IFMS de Nova Andradina; e dos portos de Porto Murtinho.





Ainda há a previsão de entrega dos Hospitais Regionais de Três Lagoas e Dourados, construção de 142 pontes de concreto nas áreas rurais dos municípios, ampliação de 54 para 180 no número de escolas de tempo integral, com investimentos na educação que somam R$ 340 milhões. A segurança pública vai receber outros R$ 100 milhões, que vão garantir viaturas e melhor estrutura para as forças policiais do Estado.