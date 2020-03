Deputado Neno Razuk solicita explicações sobre valor do etanol

Para compreender o motivo da demora em chegar às bombas a redução no valor do etanol - o que é esperado pelos consumidores após o Governo reduzir o ICMS do combustível de 25 para 20% - o deputado estadual, Neno Razuk, apresentou, esta semana, requerimento a ser encaminhado às autoridades competentes solicitando esclarecimentos quanto ao tema.





Além da questão dos preços - etanol ainda não apresentou alteração nas bombas ao passo que no caso da gasolina já houve aumento (o ICMS do combustível passou de 25 para 30%) - o deputado solicita informações sobre a pauta fiscal do etanol e atuação dos órgãos fiscalizadores.





Na avaliação do deputado, é fundamental que todos compreendam o que essas alterações representaram e, principalmente, o impacto na vida do consumidor. “A sociedade quer sentir no bolso essa diferença e nós estamos comprometidos em buscar essas respostas”, disse.





Uma das expectativas com a alteração do ICMS do etanol é estimular o consumo, uma vez que Mato Grosso do Sul é um grande produtor. A expectativa é findar março com produção de 3,3 bilhões de litros, segundo informações da Biosul (Associação dos Produtores de Bionergia de Mato Grosso do Sul). No total são 19 usinas instaladas no Estado, que juntas geram 30 mil empregos diretos e cerca de 90 mil indiretos.