Deputado Neno Razuk pede implantação da Perimetral Sul e melhorias para estradas vicinais de Dourados

Para otimizar o trânsito em Dourados o deputado estadual Neno Razuk solicitou, na semana passada, a implantação da via Perimetral Sul e realização de obras de recuperação nas estradas vicinais do município.





No primeiro caso, o pedido é que a via seja implantada na região do Grande Parque das Nações, pois houve aumento significativo de conjuntos habitacionais nas proximidades, o que intensificou o fluxo de veículos e pedestres no trecho. A intenção é que com a implantação da Perimetral haja redução de acidentes, melhoria no trânsito e contribua também para o desenvolvimento local.





Além disso, diante das más condições de trânsito no local, o deputado Neno Razuk solicitou que sejam realizadas obras de recuperação nas estradas vicinais no município. O pedido visa melhorias para 1.600 quilômetros de estradas.





Os moradores das regiões de Vila Vargas, Vila Formosa, Macaúba, Potrerito, Picadinha e Itahum apontam urgência na realização dessas obras, pois estão expostos a riscos de acidentes, sem contar que nos dias chuvosos as ruas ficam intransitáveis.