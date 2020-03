Deputado Márcio Fernandes pede equipamentos diferenciados para Bombeiros

O Deputado Estadual Marcio Fernandes (MDB) solicitou na manhã desta quarta-feira ao Governo do Estado para incluir nos caminhões do corpo de Bombeiros uma escada articulada, para utilização em pequenos ambientes fechados.





De acordo com o deputado, foi verificado que os veículos possuem uma escada muito grande e alta, que acaba não cabendo em alguns lugares fechados, dificultando o atendimento de alguns tipos de ocorrência, como retirada de ninhos de abelha ou vespa.





A proposta do Marcio Fernandes é uma escada dobrável, do tipo 4x4, com 16 degraus, que pode ser montada de diversas formas, facilitando as ações em que não cabem a escada convencional que equipa os caminhões atualmente.