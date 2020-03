Deputado Marçal Filho sugere que governo estude ampliação do Vale Renda em MS

Marçal diz que a medida tem como objetivo ajudar famílias em situação de vulnerabilidade ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) sugere que o governo do estado faça um estudo de viabilidade econômico de ampliação do programa Vale Renda em Mato Grosso do Sul. A medida tem como objetivo ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.





Considerando os atos administrativos que determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de prestação de serviços, a fim de evitar a propagação do coronavírus, o deputado diz que muitas famílias terão dificuldade financeira, sendo necessário um estudo de assistência a essa população.





O Vale Renda é gerenciado pela Sedhast (Secretária de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho), e atualmente atende mais de 40 mil famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica com aporte financeiro de R$ 180,00 mensais. Também promove reuniões socioeducativas mensais organizadas com a meta de fortalecer os vínculos familiares, propiciar maior acesso às políticas públicas e aos direitos sociais.





Marçal Filho encaminhou indicação de estudo de viabilidade de ampliação do Vale Renda a secretária Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre, da Sedhast, e ao governador Reinaldo Azambuja, que tem tomado importantes decisões para frear o avanço do covid-19 no Estado e implementado medidas em favor da população.





No estudo, o deputado propõe uma avaliação de ampliação do programa, incluindo outras famílias, bem como o aumento no valor que atualmente é destinado para os cadastrados, como forma de amenizar os impactos econômicos e evitando que estas famílias, que já estão na linha de extrema pobreza, sejam ainda mais prejudicadas.