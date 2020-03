Deputado Lucas de Lima pede prorrogação para pagamento do IPVA no Mato Grosso do Sul

Em caráter de urgência, o deputado estadual Lucas de Lima (Solidariedade) apresentou nesta quarta-feira (25/03) na Assembleia Legislativa, uma indicação para a prorrogação do prazo de pagamento do IPVA por 60 dias.









A indicação foi enviada do Governador Reinaldo Azambuja, com cópia Sr. Felipe Mattos de Limma Ribeiro Secretário de Estado de Fazenda.





A solicitação faz-se necessária tendo em vista a decretação do "Estado de Calamidade", que gerou o fechamento do comércio devido a Pandemia do Coronavírus, tendo como causa a redução salarial e até a perda de emprego já vista por parte da população do estado de Mato Grosso do Sul, para que em caráter de "Máxima Urgência" autorize a prorrogação pelo prazo de 60 dias do pagamento das parcelas do IPVA.





Neste cenário, a prorrogação pelo prazo de 60 dias para pagamento das parcelas do IPVA ajudaria a população, inclusive a mais carente que possuem apenas um carro ou motocicleta para o uso no trabalho e levar as crianças para escola. Neste sentido, pedimos a compreensão do governo do estado que atenda este apelo pois a população sul-mato-grossense precisa passar este período difícil de crise com mais dignidade: #todoscontraocoronavirus.





Frota de veículos no estado





O estado de Mato Grosso do Sul conta hoje com uma frota de mais de 1,6 milhões de automóveis registrados. Campo Grande lidera como cidade com o maior número de veículos no Estado. A capital possui quase 600 mil carros e motos registrados. Dourados é a segunda cidade no ranking, com quase 200 mil veículos, seguida de Três Lagoas, que atualmente possui uma média de 88 mil automóveis.

©DIVULGAÇÃO