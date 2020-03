Deputado Lídio Lopes assume cargo na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento da Unale

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) assume mais uma função importante na Unale (Uniao Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais) como vice-presidente de assuntos políticos na Secretaria Especial de Turismo e Desenvolvimento Econômico.





Como parlamentar sempre atuou nos debates sobre a economia do país e a importância do setor turístico para o crescimento do Mato Grosso do Sul e do Brasil, com isso possui conhecimento que o credencia ocupar este cargo e levar o nome do Estado a nível nacional.





"A Unale é uma entidade que representa todos os deputados estaduais do Brasil e promove um trabalho de fortalecimento do Poder Legislativo. é uma honra ter sido escolhido pela instituição para fazer parte desta secretaria. Poderemos realizar discussões importantes e buscar alternativas que favoreçam o crescimento do setor”, destaca Lidio Lopes.





Atualmente Lidio Lopes ocupa o cargo de vice-presidente da Unale, eleito em 2019 durante a XXIII Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE) realizada em Salvador. O encontro reuniu parlamentares estaduais e federais, servidores, prefeitos, vereadores e convidados em geral.





Fundada em 1996, a Unale é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com reconhecimento legítimo perante o Supremo Tribunal Federal (SFT) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prima pela consolidação dos ideais comuns visando a garantia do cumprimento dos direitos e deveres dos estados para com a população. A missão da entidade é defender os interesses estaduais coletivos, divulgar a atuação legislativa, difundir a relevância do legislativo estadual no sistema democrático e promover o debate permanente de temas que impactam a realidade do país.