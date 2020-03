Deputado Herculano Borges propõe isenção de preço público a associações atléticas acadêmicas

Em contrapartida, os estudantes serão voluntários em serviços e programas do governo

O Poder Executivo poderá conceder isenção de preço público a associações acadêmicas ou ligas desportivas universitárias, regularmente constituídas como entidades sem fins lucrativos, quando da utilização de espaços esportivos estaduais, com a contrapartida dos estudantes envolvidos participarem como voluntários em serviços e programas do governo. É o que prevê Projeto de Lei apresentado pelo deputado Herculano Borges (SD), na sessão desta terça-feira (17).





Conforme a proposta, o trabalho voluntário deverá ser fixado em regulamento, levando-se em consideração o preço público que seria devido pela utilização do espaço esportivo. Herculano explica que as entidades acadêmicas carecem de estrutura adequada para as práticas esportivas.





“Esse é um elemento fundamental para se tornar um atleta. É necessária uma ação de apoio ao desenvolvimento do desporto universitário no Estado. Além do inegável potencial esportivo que o público acadêmico apresenta, existe ainda a contribuição com ações voluntárias junto aos programas estaduais”, destacou.