Deputado Fábio Trad diz que vai entrar em quarentena após Nelsinho ser diagnosticado com coronavírus

Senador esteve em comitiva presidencial que viajou para os Estados Unidos

Senador foi diagnosticado ontem ©ARQUIVO

O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) diz que vai entrar em quarentena após o irmão, o senador Nelson Trad Filho (PSD-MS) ser diagnosticado com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito por meio de publicação na rede social Twitter.





Protocolo de autoridades de saúde é de que pacientes com a doença devem ficar em quarentena. Quem entrar em contato com essas pessoas, deve se submeter a exames. Nelsinho esteve na comitiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, que viajou para os Estados Unidos na semana passada.





Ontem, exames confirmar que o senador tem Covid-19. O secretário especial de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, também recebeu o diagnóstico positivo, além de outras pessoas que entraram em contato com a comitiva brasileira. Bolsonaro negou que tenha a doença.





Em entrevista ao Correio do Estado o senador afirmou que teria conversado com “metade do Congresso Nacional”. “Eu fui para o Senado Federal, para o Congresso, e eu abracei todo mundo que vinha me ver. Participei de reunião com Maia (Rodrigo Maia presidente da Câmara), Davi (presidente do Senado, Davi Alcolumbre), Mandetta, Guedes (Paulo Guedes, ministro da Economia), Ramos (ministro Luiz Ramos, da Secretaria de Governo, Jorge (ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Francisco). Eu tive contato com metade do Congresso”, afirmou Trad.





Ontem, a senadora Simone Tebet (MDB) e a deputada federal Rose Modesto (PSDB) estiveram em Campo Grande e ambas encontraram com o senador em Brasília antes dele ficar isolado.





Em nota o parlamentar disse que está confiante e continua em casa com a esposa e a filha caçula. “Fiz o exame, que resultou positivo. Serenamente, com fé em Deus, e atendendo todas as orientações dos profissionais de saúde envolvidos nesse enfrentamento, estou em casa com a minha família, guardando o período de isolamento. Não há de se agravar. Com fé em Deus, sempre aprendi que problemas existem para serem solucionados”.