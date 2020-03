Deputado estadual Eduardo Rocha testa negativo para o coronavírus

Parlamentar fez exame, na última terça-feira, por precaução

O deputado estadual Eduardo Rocha recebeu o resultado de seu teste para o coronavírus, no final da tarde desta segunda-feira (23) e o mesmo testou negativo para a doença.





O parlamentar fez o exame na última terça-feira (17), por precaução, já que sua esposa, a senadora Simone Tebet, já estava a espera de seu resultado para a doença, e pelo fato dele ter estado na semana anterior nos Estados de São Paulo e Brasília.





Vale ressaltar que o resultado do exame da senadora, que também testou negativo, saiu na última sexta-feira (20).





“Fiz por precaução, já que minha esposa aguardava resultado e claro, estávamos juntos e por ter estado em outras regiões onde a proliferação tem ocorrido com mais rapidez”, afirmou o deputado.





Ainda segundo o parlamentar, vice-presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), é importante que todos, ao terem alguma suspeita, que façam o exame.





“Estamos em um momento delicado, mas é de grande valia que, todos que tiverem alguma suspeita, seja ela por sintomas ou contato com possível portador do vírus, que procure atendimento médico, para avaliação e ao ser necessário, fazer o teste”, ressaltou Eduardo Rocha.





“Unidos e pensando no coletivo, com os cuidados corretos, vamos eliminar este vírus, com a graça de Deus. Mesmo com meu resultado negativo, sigo com as recomendações para que não espalhe este vírus. E peço o mesmo para todos. Quem puder que fique em casa”, afirmou Eduardo Rocha.





Segundo o Ministério da Saúde, coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus, o Covid-19, foi descoberto em 31/12/2019, após casos registrados na China. O nome se deu em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.





Os cuidados principais para prevenir o contágio são: lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel; cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir; evitar aglomerações; manter os ambientes ventilados e não compartilhar objetos pessoais.