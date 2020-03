Deputado Contar propõe usar verba de gabinete para combater Coronavírus no Estado

A falta de máscaras e álcool gel nos supermercados e farmácias está dificultando o combate ao novo Coronavírus (COVID-19) entre a população e os profissionais de saúde em Mato Grosso do Sul.





Em documento encaminhado à mesa diretora da ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), o deputado estadual, Capitão Contar (PSL), propõe que a verba de gabinete seja utilizada na compra de álcool gel e máscaras.





Os produtos, de acordo com o parlamentar, seriam distribuídos a pessoas que façam parte de grupos de risco, como idosos, pessoas com doenças crônicas e com baixa imunidade.





A cota é utilizada pelos 24 deputados estaduais para realizar despesas com locação de imóveis e de veículos, material de expediente, combustível e contratação de consultoria, além da divulgação das atividades parlamentares.





Contar diz estar à disposição das autoridades de saúde para ajudar de alguma forma a minimizar os efeitos do surto da doença no Estado. "Não sou da área de saúde e infelizmente não posso estar na linha de frente no combate à doença. Mas posso ajudar de outra forma, oferecendo a verba do meu gabinete para comprar o que estiver faltando”, diz.





O deputado explica que não pode usar esse recurso sem autorização da mesa diretora da ALMS. "Sou rigoroso no uso dos recursos públicos, tanto que tenho um dos menores gastos na Assembleia. Atendo pontualmente as normas. E elas não preveem, por exemplo, o uso desse dinheiro para comprar álcool gel e máscaras. Daí, esse pedido de autorização”, acrescenta.





Situação no Estado





Dados divulgados nesta segunda-feira (23) mostram que já são 21 os casos confirmados pelo COVID-19 em Mato Grosso do Sul, dos quais 19 em Campo Grande.





Entre as pessoas com teste positivo estão uma adolescente, de 13 anos, e um homem de 67 anos, ambos moradores da Capital. São 272 casos notificados, 76 suspeitos e 164 descartados.