Deputado Cel. David solicita implantação de redutor de velocidade em frente à Hospital da Capital

Objetivo é dar mais segurança às pessoas que atravessam a via para chegar ao local

Durante sessão ordinária da última quarta-feira (4), o deputado estadual Coronel David encaminhou uma indicação ao prefeito Marquinhos Trad (PSD), com cópia ao Diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), Janine de Lima Bruno, solicitando a imediata instalação de um redutor de velocidade do tipo travessia elevada, implantação de sinalização horizontal, bem como acessibilidade nas calçadas, em frente ao Hospital do Câncer de Barretos, localizado na Avenida Vereador Thyrson de Almeida, no Conjunto Aero Rancho, com o objetivo de atender os inúmeros pedidos que vem recebendo da população local.





“Não só a população local que utiliza a avenida diariamente para fins de deslocamento, mas também os pacientes que precisam buscar atendimento no hospital sofrem constantemente com a insegurança do trânsito e acidentes que ocorrem com frequência por conta da alta velocidade”, destacou o parlamentar.