Deputado Cabo Almi defende na tribuna que “Cota Zero não vai repovoar os rios”

Cabo Almi é contra "Cota Zero" para pesca

O deputado Cabo Almi (PT) repercutiu na sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) desta quarta-feira (4) as regras aplicadas à pesca no estado. Com um áudio sobre a retirada da do Projeto “Cota Zero” no estado do Mato Grosso, Cabo Almi argumentou que o estado de Mato Grosso do Sul precisa seguir o exemplo, afastando as restrições previstas em decreto do Poder Executivo.





“Esse é um assunto que precisa de debate e participação da população. Famílias dependem da atividade da pesca. A Cota Zero não vai repovoar os nossos rios. Um decreto não pode impor as regras, devemos discutir nesta Casa de Leis”, afirmou. O deputado João Henrique (PL) parabenizou Cabo Almi pela temática do discurso, disse que de fato é necessário trazer o assunto para debate na Casa de Leis, mas afirmou que é a favor da “Cota Zero”, até o “repovoamento” dos rios.





Em aparte, Zé Teixeira (DEM) também se manifestou. Para ele, a questão da diferenciação entre pescador profissional e amador é feita de forma equivocada. “Muitas pessoas que não são profissionais têm carteirinha para pescador profissional, não tem como fiscalizar. Essa situação deveria ser regularizada, pois como está não tem ordem e disciplina. E eu já fui em regiões que não têm mais peixes como antigamente”, alertou o deputado.