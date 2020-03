Deputado Barbosinha homenageia Olga Parizotto com nome do futuro Hospital Regional de Dourados

O novo Hospital Regional da Grande Dourados, que servirá de referência para o Sul, Fronteira e Conesul de Mato Grosso do Sul, e que está sendo construído às margens da BR 463, rodovia que liga Dourados a Ponta Porã, vai se chamar Olga Castoldi Parizotto, mulher de destaque no agronegócio desde quando chegou na região, oriunda do Sul do País, com a família, em 1975.





Ao justificar a proposta dessa homenagem, o deputado Barbosinha (DEM, autor da Lei 5.494/2020 que da nome ao hospital, lembrou a dedicação de Olga Parizotto com atividades de beneficência promovidas pela Igreja Católica. “Gaúcha, criou 13 filhos, e ainda se dedicava às atividades que a Igreja Católica realizava em prol dos mais necessitados. Ressalto que o terreno onde o novo hospital está sendo construído foi doado por seus filhos”, informou Barbosinha, citando o empresário Ari Parizotto, um dos líderes do ramo familiar.





O deputado Marçal Filho (PSDB) assinou o projeto de lei, sancionado pelo governador Reinaldo Azambuja e publicado na edição desta quarta-feira (18), no Diário Oficial do Estado, junto com Barbosinha, em reconhecimento ao significado da proposição.





O futuro Hospital ‘’Olga Castoldi Parizotto’ vai atender inicialmente com 79 leitos, podendo chegar a 210 na etapa final de construção. Na obra estão sendo aplicados, originalmente, cerca de R$ 53 milhões, entre recursos federais, de emendas parlamentares, e a contrapartida estadual.





Estrutura





O Hospital Regional de Dourados estará apto a atender pacientes da Alta Complexidade oriundos dos 33 municípios das regiões da Grande Dourados, Conesul e Fronteira. A unidade terá leitos distribuídos em diversas especialidades médicas, com enfermaria masculina e feminina, isolamentos, UTI adulto, UTI Neonatal e pediátrica, leitos de observação adulto, centro cirúrgico e obstétrico, farmácia, unidade de nutrição, anexo de serviços, pronto atendimento e observação de isolamento, recuperação e pós-anestésica, em 10.706 metros quadrados de área.