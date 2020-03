Deputado Barbosinha homenageia advogada e professora universitária de Dourados com troféu do Dia das Mulheres

Noemi é advogada e professora universitária em Dourados

Como parte da semana que marca as comemorações do Dia Internacional da Mulher – 8 de Março – parlamentares se reuniram nesta quarta-feira (10) em sessão solene para homenagear 24 mulheres sul-mato-grossenses por seu protagonismo e representatividade na sociedade.





O deputado Barbosinha (DEM-MS) teve a oportunidade de homenagear a advogada e professora universitária de Dourados, Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo com a entrega do troféu Celina Jallad.





“Esta é uma forma singela de homenagear todas as mulheres do nosso Estado e escolher uma que contribuiu muito com a minha querida cidade de Dourados, é gratificante. Atualmente as mulheres têm ampliado cada vez mais a participação em áreas estratégicas e ter a Noemi, uma grande amiga, uma profissional ímpar que ajudou a edificar a história da nossa Dourados representando todas essas mulheres, é para nós um grande privilégio”, disse o deputado.





Foi com singeleza de espírito e senso de responsabilidade social que Noemi recebeu o troféu.





“Esta homenagem traduz minha vida pessoal, profissional e atuação em sociedade. Agradeço a inspiração do Barbosinha por ter feito de mim uma representante das mulheres de Dourados. Tantas poderiam estar aqui neste momento e ter sido a escolhida me faz representá-las. Que a nossa luta por uma Dourados melhor, mais justa e uma sociedade mais humana siga em frente”, agradeceu.





Entre as 24 mulheres homenageadas estavam personagens de todos os segmentos da sociedade. Mulheres que acabam sendo multitarefas, desenvolvem seus afazeres diários no lar, ocupam espaço no mercado de trabalho, cuidam dos filhos, maridos e ainda têm a participação estratégica na sociedade a cada dia mais intensificada na busca por espaço e protagonismo.





A homenageada





Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo é gaúcha de São Vicente do Sul, a terceira de uma família de nove filhos, de pequenos agricultores, reside em Dourados, Mato Grosso do Sul, há 40 anos. Casada com Luiz Valdomiro Ferrigolo, mãe de Ana Cecilia e Leticia, avó de quatro netinhos: Bernardo, Alice, Laura e Augusto.





A homenageada é formada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Santa Maria -RS e em direito pela Socigran. A advogada atua como professora universitária, dos quais há 33 anos é docente na Unigran. Autora de dois livros na área do direito e diversos e relevantes artigos científicos já trabalhou na Secretaria Municipal de Imprensa e foi diretora-geral da Câmara de Vereadores, ambos em Dourados.





Sua atuação na sociedade ainda contabiliza ação efetiva em associações, conselhos profissionais e entidades de classe. Na última Olimpíada Noemi teve seu currículo selecionado para conduzir a Tocha Olímpica, fato que teve grande repercussão, especialmente no meio acadêmico e desportivo.