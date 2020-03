Deputado Barbosinha cobra que Energisa atenda requerimentos da CPI e auxilie perícia nos medidores de energia

O deputado Barbosinha (DEM-MS) cobrou durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), desta terça-feira (3), que investiga possíveis irregularidades na contas de energia elétrica em Mato Grosso do Sul que a concessionária de energia do Estado, a Energisa, atenda os requerimentos apresentados na Comissão e auxilie nas perícias dos medidores que será realizada pela Universidade de São Paulo (USP).





“Pedimos que a Energisa aponte como vai se dar essas medições, como devem ser realizadas as retiradas dos aparelhos para serem aferidos e a substituição dos medidores das casas dos consumidores que irão participar desta amostragem. É preciso definir prazos de início e fim das investigações e como vai se dar todo esse processo. O que não dá é para que a CPI seja um palco para se apresentar requerimentos sem uma ação concreta e sem que se traga respostas para o consumidor que tem pago altos valores e não tem tido resposta ainda”, ponderou o deputado ao lembrar que a CPI possui caráter eminentemente técnico e que demanda trabalhos periciais para emitir parecer.





Após cobrança do deputado, ficou acordado que na próxima segunda-feira (9) será feita reunião para definir um cronograma de ação para dar início as perícias dos medidores. O deputado Capitão Contar, relator da CPI, representará os deputados no encontro com a Energisa.





O deputado esclareceu que se caso a Energisa não atenda aos requerimentos formalizados pela CPI medidas judiciais cabíveis devem ser tomadas para obrigar a empresa a cooperar nas perícias nos medidores dos consumidores do Estado.





Barbosinha ainda conclamou a participação de instituições como o Inmetro e o Procon para participarem de forma mais ativa nos trabalhos da CPI da Energisa. “É preciso ter a presença destes órgãos na Comissão encaminhando as denúncias, as providências que eles têm tomado, contribuindo, assim com o aprimoramento da nossa CPI. Desta forma poderemos oferecer as respostas que a sociedade espera e tanto precisa”, finalizou.