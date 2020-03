Deputado Antônio Vaz solicita em caráter de urgência instalações de centros de triagem para testes do COVID-19

O Presidente da Comissão Permanente da Saúde, o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), protocolou indicações na sessão plenária desta terça-feira (17), ao Governador do Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja, solicitando instalações de centros de triagem nas macrorregiões do Estado, com a proposta de realizar os primeiros atendimentos aos testes do COVID-19.





A proposta de Vaz é desafogar os atendimentos nas unidades básicas de saúde, evitando que pacientes vulneráveis ou com outros tipos de doenças possam ter contato com pessoas infectadas pelo coronavírus.





“Nosso objetivo é evitar a proliferação do vírus, o centro de triagem possuirá profissionais capacitados para realização dos procedimentos e se necessário solicitar ajuda de forças armadas, não é hora para pânico, o momento é de conscientização de todos”. Afirma o deputado.