Deputado Antonio Vaz será porta-voz na transparência de informações do COVID-19 em MS

O Presidente da Comissão Permanente da Saúde, deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), um dos porta-vozes na transparência de informações do COVID-19 em Mato Grosso do Sul, se reuniu com os membros da Comissão de Calamidade Pública da Assembleia Legislativa, para debater os números de vítimas da pandemia no Estado. O encontro serviu para desenvolver articulações e estratégias de planos de ações no combate ao coronavírus. A reunião aconteceu na última terça-feira (24), na sede da governadoria.





“Meu papel como parlamentar é ser transparente com a população, informando a realidade do estado em decorrência do coronavírus, a população terá todas as informações corretas, evitando os fake news, meu papel junto a comissão é repassar os dados atuais” disse Vaz





A partir de agora,o deputado António Vaz participará diariamente das lives ao lado do secretário Riedel para informar a população sobre os dados atuais de suspeitos e confirmados do COVID-19 e posições do Governo do Estado.





Participaram da reunião o governador Reinaldo Azambuja, secretário Riedel e os deputados estaduais Lucas de Lima, Pedro Kemp, Neno Razuk, Barbosinha, Gerson Claro e professor Rinaldo.





Até o momento Mato Grosso do Sul registrou 24 casos confirmados do coronavírus, 38 suspeitos e mais de 300 notificações. Ao todo o Brasil registrou 2201 casos e 46 mortes.