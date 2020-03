Deputado Antonio Vaz entrega troféu para promotora Filomena

©Israel Santos

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), entregou o troféu Celina Jallad, para a Promotora de Justiça Filomena Aparecida. O evento aconteceu na manhã desta terça-feira (10), no plenário Júlio Maia.





"A dra. Filomena, tem exercido suas funções no Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, com bastante eficácia, mostrando transparência pública. É com muito orgulho que entrego essa singela homenagem a essa mulher de fibra, que protagoniza uma participação feminina tão importante para nossa comunidade" explana Vaz.





A promotora agradeceu a honraria. "É com grande satisfação que recebo essa homenagem, dedicando a todas as mulheres que nos antecederam na luta pela igualdade, isso proporcionou o momento que vivemos hoje” comenta.





O parlamentar aproveitou o momento para entregar à sua esposa um buquê de flores, demonstrando carinho por Luciana Vaz, que tem apoiado sua caminhada política com tanta dedicação.



©Israel Santos