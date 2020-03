De casa, mesmo isolado com coronavírus, o senador Nelsinho Trad mantém atuação por MS

O parlamentar conquistou R$ 1,5 milhão de recursos federais para Jateí, Deodápolis, Angélica, Bandeirantes, Batayporã e Pedro Gomes

Mesmo isolado em sua residência em Brasília - cumprindo o protocolo da Organização Mundial da Saúde (OMS) por ter contraído o coronavírus em viagem aos Estados Unidos, o senador Nelsinho Trad conquistou a liberação de R$ 1,5 milhão de reais de recursos federais para Mato Grosso do Sul. “Apesar da quarentena e com alguns sintomas leves, continuo trabalhando de casa e os meus assessores também cumprem as mesmas regras e estão buscando respostas às nossas reivindicações pelos municípios de MS”, comentou o senador.





Por intervenção do senador Nelsinho Trad, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco) liberou R$ 1,2 milhão para Mato Grosso do Sul, sendo R$ 600 mil para Jateí adquirir maquinário e R$ 600 mil para Deodápolis fazer a drenagem e pavimentação asfáltica das ruas do Jardim Deodápolis. “Estamos trabalhando por todos os municípios”, destacou o senador Nelsinho Trad.





Já o Ministério do Desenvolvimento Regional concedeu R$ 343.525,72 para Angélica, Bandeirantes, Batayporã e Pedro Gomes. “O valor destinado para Angélica é de R$ 98,6 mil, a última parcela para obras de drenagem e asfalto da Avenida Rachid Neder”, disse o senador.





O senador recordou que as verbas de Bandeirantes foram solicitadas em sua visita ao município no fim do ano passado. “São R$ 92.190,48 destinados para o recapeamento asfáltico”.





Batayporã também vai receber R$ 98.620,00 do MDR para o asfalto e terá direito a mais 394 mil que serão liberados em breve. Já o município de Pedro Gomes, recebeu R$ 54.095,24. “Esse é o último pagamento para Pedro Gomes, também para pavimentação de ruas. Esse município ganhou ao todo R$ 270 mil”, explicou o senador Nelsinho Trad.