Dakila Pesquisas lança plataforma própria de Blockchain o BDM

Os pesquisadores de Dakila lançaram dia 25 de março o primeiro blockchain com tecnologia totalmente nacional, informou o presidente da Associação, Urandir Fernandes de Oliveira.





Trata-se de uma tecnologia desenvolvida pelos técnicos brasileiros do Centro de Tecnologia Zigurats – CTZ, braço cientifico de Dakila. E uma plataforma com sua própria criptomoeda, o BDM digital. O mecanismo de validação das transações é o prof of stake melhorado, garantindo que as transações sejam executadas e validadas em poucos segundos. Isso garante maior agilidade e flexibilidade para o usuário, principalmente para quem recebe valores através das criptomoedas do BDM Blockchain.





O BDM Digital vai operar utilizando a mais avançada tecnologia de Blockchain e já está disponível aplicativos para as plataformas Android, IOS, Mac OS, Linux e Windows. Os aplicativos oferecem recursos avançados de transferência, depósitos e saques, tudo isso de uma forma simples e sem as complexidades dos aplicativos de outras criptomoedas que são difíceis de usar. Simplificar e facilitar é o foco do Aplicativo BDM.





Além disso a plataforma do BDM oferece um sistema de investimento onde o usuário pode investir os valores que estão parados em sua conta com ganhos consideráveis, sendo que o investimento pode ser sacado a qualquer momento como ocorre com fundos de investimentos bancários.





Segundo Urandir Fernandes de Oliveira, os aplicativos são mais fáceis e intuitivos de se usar do que aplicativos de bancos convencionais. Não existe nenhum outro aplicado no mercado semelhante ao criado pelos técnicos brasileiros.





Afirma o presidente de Dakila Pesquisas que há possibilidade da plataforma do BDM Blockchain estar disponível para outros usuários, empresas, entidades governamentais e não governamentais que queiram vender seu produto com sua própria criptomoeda.





Os Aplicativos já estão operando com 4 criptomoedas dentro do BDM Blockchain: o BDM Digital, o Real Digital, o Euro Digital e o Dólar Digital, todos integrados ao sistema de depósito e saque. No caso do Real Digital e do BDM Digital os saques podem ser realizados diretamente para conta corrente, facilitando a integração bancária e o recebimento de valores por parte do comércio em geral.





Uma das grandes vantagens do BDM Digital para uso no comércio é que não há a necessidade prévia de cadastramento do empresário, bastando a instalação do aplicativo e imediatamente já estará apto a receber e sacar valores, fomentando assim a economia e a circulação de riqueza.





O BDM Blockchain integra uma plataforma própria de API que permite o desenvolvimento de rotinas para serem integradas em sistemas de recebimento e eCommerces, possibilitando a venda de produtos diretamente em criptomoeda digital, com validação instantânea.





A plataforma do BDM Blockchain já está implantada e operando em centenas de servidores em vários continentes do planeta. Como o sistema é descentralizado e opera numa espécie de nuvem, os aplicativos funcionam de forma inteligente, escolhendo o servidor mais próximo e consequentemente acelerando o processo das transações. Este possui um sistema próprio denominado BDM Explorer onde é possível verificar status de transações, de saldo de contas entre diversas outras informações, tudo de forma instantânea.





Por fim, o BDM blockchain opera com uma terminologia um pouco diferente das criptomoedas existentes no mercado. Por exemplo, o conceito das criptomoedas de carteira ou wallet é usado para definir a conta do usuário, ficando mais fácil o entendimento para quem já opera no sistema bancário. Os aplicativos para dispositivos móveis contam com recursos de geração e leitura de códigos QR (QR Codes) facilitando o uso, principalmente para comerciantes.





Dakila Pesquisas e uma entidade sem fins lucrativos voltada para a pesquisa com apoio a população, desenvolvendo diferentes tecnologias em várias áreas do conhecimento. Tem sede em Corguinho, na região Centro-Norte de Mato Grosso do Sul.