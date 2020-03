COXIM| Corpo de jovem desaparecido no domingo é encontrado no Rio Taquari

Nesta manhã (2), os militares retornaram ao local e o corpo do rapaz foi localizado próximo ao local onde desapareceu

Corpo de Juliano foi localizado por volta das 9h próximo ao local onde desapareceu ©REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Foi localizado por volta das 9h desta terça-feira (2) o corpo do rapaz identificado até agora como Juliano. Ele estava desaparecido desde a tarde de domingo (1º) quando se afogou na região do Rio Taquari que passa pelo distrito de São Ramão, a cerca de 30 km de Coxim.





Natural da cidade de Naviraí, a vítima tomava banho no rio com amigos quando se afogou. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as buscas foram interrompidas ao anoitecer. Nesta manhã (2), os militares retornaram ao local e o corpo do rapaz foi encontrado próximo ao local onde desapareceu.





No dia 25 do mês passado, Ingrid Stafani de Deus Teixeira, 21 anos, morreu afogada no Rio Baía, em uma fazenda localizada entre os município de Batayporã e Taquarussu. Ela caiu do jet ski em que estava com uma amiga.