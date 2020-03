Covid-19: Deputado Neno Razuk participa de reunião com governador para discutir ações

O deputado estadual Neno Razuk participou, nesta terça-feira (24), de reunião com o governador Reinaldo Azambuja e demais parlamentares, integrantes da comissão instituída para acompanhar a situação fiscal, orçamentária e financeira durante a calamidade pública, instaurada em Mato Grosso do Sul por conta da ocorrência do novo Coronavírus (Covid-19). O presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa, e o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, além dos deputados Antônio Vaz e Gerson Claro, também participaram do encontro que discutiu ações emergenciais de enfrentamento.





“Precisamos estar envolvidos neste processo e acompanhar todas as decisões. Estamos vivenciando um momento muito adverso e complexo, que exige de todos nós. Temos de reunir todos os esforços para superar esta fase”, disse Neno Razuk.





Durante a reunião, o governador Reinaldo Azambuja destacou o papel desempenhado pelo Legislativo na implantação de medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus, ele também ressaltou que o diálogo entre o Executivo e o Legislativo tem sido permanente.





Calamidade pública - A ocorrência do novo Coronavírus em Mato Grosso do Sul provocou adoção de medidas emergenciais, como a instauração do estado de calamidade pública. Na sexta-feira (20), os parlamentares votaram, em sessão extraordinária, o decreto do Executivo sobre a matéria. Parte dos deputados esteve presente para votação e, os que não estiveram votaram de forma online.





Na ocasião ficou definido que os parlamentares formariam uma comissão para acompanhar a situação fiscal, orçamentária e financeira durante esse período de calamidade pública. A publicação dos nomes dos integrantes ocorreu no Diário Oficial desta terça-feira (24). Além do deputado Neno Razuk, também são titulares os deputados Lucas de Lima, Pedro Kemp, Barbosinha e Professor Rinaldo.