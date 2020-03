COSTA RICA| Secretaria de Saúde capacitou mais 180 profissionais da área em relação aos protocolos de atendimento do novo Coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde capacitou no período de 18 a 20 de março de 2020 mais de 180 profissionais da área com foco aos protocolos de atendimento do novo Coronavírus (Covid-19).





As capacitações foram coordenadas pela médica cardiologista e referência para o Coronavírus em Costa Rica – MS, Vanessa Piovesan, e capacitou médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionistas, nutricionista, zeladoras, cozinheira e auxiliares de serviços gerais (lavadeiras).





Segundo a secretária de Saúde e presidente do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, Adriana Tobal, “com essas capacitações temos a garantia de que nossos profissionais ficaram muito mais preparados para enfrentarmos a pandemia e com certeza vamos oferecer qualidade e segurança nos atendimentos, quando necessário”, avaliou a gestora.





Os enfermeiros das ESF’s – Estratégia de Saúde da Família - ficaram com a responsabilidade de repassar para os demais membros das equipes todas as orientações. “Sabemos que a cada dia precisamos nos atualizar e acompanhar de perto as orientações e os protocolos do Ministério da Saúde e da OMS - Organização Mundial da Saúde”, complementou Adriana Tobal.





“Está sendo um grande desafio poder colaborar com a saúde de Costa Rica. Quando aceitei o convite em ser apoiadora eu sabia que não seria fácil, mas ao mesmo tempo será uma experiência ímpar”, relatou a médica Vanessa Piovesan.