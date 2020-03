COSTA RICA| Programa Buscando Novos Sonhos está com matrículas abertas nas Escolas Municipais do Município

Com o objetivo de promover a educação, o esporte e a cultura em Costa Rica - MS, o Programa Buscando Novos Sonhos está com as matrículas abertas para os alunos da REME – Rede Municipal de Educação.





O prefeito Waldeli dos Santos Rosa enfatiza que o objetivo do Projeto Buscando Novos Sonhos é democratizar o acesso à prática da unificação entre a Educação, o Esporte e a Cultura de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida.





Com 14 modalidades, as atividades do Buscando Novos Sonhos são desenvolvidas no contra turno escolar, sendo elas karatê, violão, dança, balé, teatro, natação, capoeira, futebol, futsal, basquete, lego robótica, atletismo, banda e fanfarra.





As aulas são totalmente gratuitas para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, devidamente matriculadas na REME. Os interessados devem procurar a secretaria da escola em que estuda, onde também será definido o horário para a modalidade escolhida pelo aluno.





“O projeto busca promover a sustentabilidade do conceito educação-esporte-cultura como ferramenta de verdadeira inclusão social, melhoria na saúde e qualidade de vida”, reforçou a secretária Municipal de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral.





O coordenador do programa, professor Alaércio Guimarães, complementa que o projeto também preenche o tempo ocioso dos alunos, além de oferecer a melhoria da qualidade de vida da saúde e da educação por meio de práticas esportivas, educando através do esporte, promovendo a cultura, a atividade física e do lazer para alcançar o desenvolvimento integral.





“O Buscando Novos Sonhos também tem como foco aumentar o conhecimento das crianças sobre seus direitos e deveres na sociedade por meio da integração social destas crianças por meio de atividades complementares”, finalizou Guimarães.





As atividades são desenvolvidas em espaços públicos como o Ginásio Poliesportivo Luiz Carlos Yamashita, no campo do gramado sintético, em quadras das praças da cidade, no Centro de Eventos Ramez Tebet, no campo do bairro Cachoeira, no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social - e na Biblioteca do SESI - Serviço Social da Indústria.