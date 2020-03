COSTA RICA| Prefeito e comitiva participam na Capital do evento Governo Presente que lançou a pavimentação das obras MS-316 e MS-135

©Rogério Paes

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa acompanhado do secretário Municipal de Assistência Social Leandro Bortolazzi e dos vereadores Rayner Moraes (presidente); Jovenaldo dos Santos (vice-presidente); Claudomiro Rosa (2º secretário); Antônio D. F. Rodrigues; Averaldo B. da Costa; Artur D. Baird e Lucas L. Gerolomo, participou na noite de sexta-feira, 06 de março de 2020, no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande – MS, do evento Governo Presente ocasião em que foram lançadas obras que vão atender os 79 Municípios de Mato Grosso do Sul.





Para Costa Rica o governador Reinaldo Azambuja anunciou as obras de pavimentação asfáltica da MS-316 que liga Costa Rica a Paraíso das Águas - MS e na MS-135 que dá acesso à BR-359 ligando ao município de Alcinópolis - MS. “Costa Rica era o único município do Estado que não tinha uma ligação com Campo Grande. A gente precisava andar 80 km a mais para chegar na Capital. E com a MS-223 Costa Rica/Figueirão, um compromisso lá de 2014 que o governador está cumprindo com a sociedade, faz a nossa interligação a Capital, diminui a distância” enfatizou o prefeito Waldeli.





Em entrevista ao Portal MS, do site do Governo Estadual, Waldeli complementou que a obra acima de tudo “abre uma nova fronteira agrícola, vai contribuir com emprego e renda, e com a economia do Estado. Estrada para quem conhece, quem é produtor, é a transformação da região. Entre Costa Rica e Figueirão haverá a transformação com a produção agrícola. Essa interligação, consolida Costa Rica como a Capital Estadual dos Esportes de Aventura. Gratidão é a palavra, que a gente tem que ser grato as pessoas que olham para os municípios. Então gratidão é a palavra para o governador Reinaldo”, concluiu o prefeito de Costa Rica.





O governador ainda garantiu que no próximo dia 19 de março será assinado o contrato de concessão da MS 306, que inicia em Costa Rica na divisa com Mato Grosso e vai até Cassilândia - MS. Com a concessão mais de R$ 1 bilhão será investido pelo consórcio Way na revitalização da rodovia.





Neste pacote de obras anunciado, já tem uma obra em andamento que é a pavimentação asfáltica da MS 223 que liga Costa Rica a Figueirão.