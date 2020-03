COSTA RICA| Práticas Tecnológicas: Professores da REME de Costa Rica participam de oficina de robótica e mecatrônica

©Kleiton Pereira

Os investimentos e a modernização do ensino em Costa Rica - MS já proporcionaram avanços significativos na vida de muitos estudantes. Diversos fatores contribuíram para essa transformação, que vão desde a construção de novas escolas e CEI´s - Centros de Educação Infantil - implantação de um currículo escolar devidamente voltado a BNCC - Base Nacional Comum Curricular - a valorização dos profissionais da educação, concursos públicos aquisição de material escolar e equipamentos, além de constantes capacitações que visam a criação de uma metodologia de ensino moderna.





Dando continuidade a esse processo inovador, o Governo de Costa Rica por meio da SEMED - Secretaria Municipal de Educação - realizou na última sexta-feira, 06 de março de 2020, em parceria com a PETE - Projeto de Educação com Tecnologia - uma oficina de capacitação modular para professores da REME - Rede Municipal de Educação.

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa destaca que o objetivo da oficina é apresentar aos professores por meio de metodologias ativas do século 21, como aplicar conceitos de robótica nas escolas de maneira simples e barata. “ “A escola não pode ser menos estimulante do que um celular, por isso sempre buscamos qualificar nossos educadores para deixarem sempre as aulas mais atrativas e nada como aprender fazendo, assim como o ensino por meio de projetos, são alternativas para levar ao aluno metodologias condizentes com o tempo em que vivem. Não podemos trabalhar o ensino como se fazia há décadas, os tempos são outros, nossas crianças nasceram na era da tecnologia”.





De uma forma versátil, utilizando conceito e prática, os professores desenvolveram as possibilidades metodológicas de uso da robótica e mecatrônica em sala de aula e sua utilização no dia-a-dia da escola.





De acordo com a secretária Municipal de Educação, professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral, o objetivo é maximizar a educação tecnológica interativa nas escolas e CEI´s do município. “Dentro da oficina compartilhamos ideias de abordagens para elaborar atividades inovadoras, significativas e desafiadoras dentro da disciplina de Práticas Tecnológicas e na Biblioteca do SESI utilizando robótica e mecatrônica. O objetivo é ampliar o conhecimento tecnológico no processo de ensino aprendizagem” completou a gestora.





Recomendada pelo Guia de Tecnologias Educacionais do MEC - Ministério da Educação - a PETE destaque-se por ser a maior fabricante nacional de kits de robótica educacional e por desenvolver produtos e serviços específicos para a realidade das escolas brasileiras.