COSTA RICA| Município evolui e ganha destaca entre as 42 cidades do Programa de Classificação Turística de Mato Grosso do Sul

Buscando fomentar o desenvolvimento da atividade turística em seus destinos, a Fundtur/MS - Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul – divulgou nesta semana os resultados da 4ª fase do Programa de Classificação Turística dos Municípios do Estado, levantamento esse que mostra a evolução de Costa Rica – MS.





O resultado que foi finalizado em 2019 apresenta a atualização do Programa que é feita a cada dois anos com o monitoramento do desenvolvimento dos municípios, além do preenchimento da ficha do produto turístico, que possibilita o conhecimento de todos os seus atrativos e potenciais turísticos.





"Foi um desafio fazer este trabalho, que envolveu todos os entes do turismo público e privado, mas é satisfatório o resultado que poderá beneficiar toda a cadeia produtiva do turismo", complementou a turismóloga de Costa Rica, Jaqueline Vargas, responsável pelo preenchimento das informações.





Conforme o levantamento, dos 42 municípios que integram o Programa, 30 apresentaram evolução nas categorias, garantindo destaque a cidade de Costa Rica por meio da região Rota Cerrado Pantanal.





“Estamos num momento de virada para o turismo de Costa Rica e região e contamos com este novo programa para termos uma radiografia atualizada do potencial turístico da nossa cidade, bem como dos municípios vizinhos já que somos parceiros quando o assunto é disseminar o nosso potencial e também saber onde investir de forma adequada na melhoria de infraestrutura, realização de campanhas publicitárias, entre outras ações”, comemora o secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia Barbosa.





Classificação





O programa classifica os municípios de acordo com seu grau de desenvolvimento, por meio da análise dos macros critérios, nas seguintes categorias: Semear, Nascer, Frutificar e Colher.





O diretor-presidente da Fundtur Bruno Wendling explica que o Programa de Classificação Turística é uma ferramenta que vem se modernizando e permite uma radiografia mais objetiva do setor. “Isso gera informações importantes de ofertas e produtos turísticos para a gestão estadual e municipais, que são valiosas e fundamentais para tomadas de decisões, direcionando políticas públicas, conforme o grau de cada município”.