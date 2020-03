COSTA RICA| “Essa conquista de hoje representa muito para o município e região”, afirma prefeito Waldeli ao participar da inauguração da nova base operacional da Energisa

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa acompanhado da sua equipe de governo e da classe política participou na tarde desta quinta-feira, 05 de março de 2020, da inauguração da nova base operacional da Energisa, em Costa Rica – MS que contou com a presença do diretor-presidente da concessionária, Marcelo Vinhaes, do diretor-técnico Comercial, Paulo Roberto e colaboradores da empresa.





“Essa conquista de hoje representa muito para nós, pois além da geração de emprego e renda, também fortalece o desenvolvimento de Costa Rica e região”, enfatizou o prefeito ao afirmar que a concessionária já oferece um ótimo serviço aos consumidores, de qualidade e que com a inauguração dessa nova base a população receberá um atendimento mais rápido. Vocês têm um parceiro e um defensor da Energisa em Costa Rica”, finalizou Waldeli.





Ainda durante sua fala o prefeito Waldeli agradeceu sua equipe de governo, a classe política, em especial aos vereadores e o coordenador do Procon de Costa Rica Walder de Freitas que muito se empenharam para presenciarem mais essa conquista.





“Nós que somos a voz do povo no Poder Legislativo muito cobramos da Energisa, e vir aqui hoje prestigiar essa inauguração é muito gratificante, mostra que o trabalho dos vereadores tem somado para as conquistas da nossa cidade”, declarou agradecido o vereador Averaldo Barbosa da Costa que no ato falou em nome da Câmara Municipal. Também prestigiaram a solenidade os edis José Augusto Maia Vasconcellos (2º secretário) e Antônio Divino Félix Rodrigues.





Por sua vez, o diretor-presidente da Energisa parabenizou os gestores públicos pela limpeza e organização do município, afirmando ser “uma das melhores cidades do Brasil. Costa Rica é uma joia”, declarou Vinhaes.





Marcelo Vinhaes também reforçou que a nova base operacional da Energisa vem trazer mais conforto para Costa Rica e região. “Esse novo ponto estratégico vai impactar diretamente na eficiência e na qualidade dos serviços prestados aos 27 mil clientes da região, além de reduzir o tempo que os colaboradores gastavam no deslocamento”.





Além de Costa Rica, a nova base tem por objetivo reforçar o atendimento aos clientes de Alcinópolis, Figueirão, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.





Eficiência Energética





Ainda durante a inauguração, o prefeito Waldeli, o diretor-presidente Marcelo Vinhaes, a secretária Municipal de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral, a diretora da Escola Municipal Joaquim Faustino Rosa Anirce Marta Silva e da E. M. Professor Adenocre Alexandre de Moraes Fabiana Lima, assinaram um Termo de Cooperação Técnica para a implementação de melhorias nos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração das duas instituições de ensono, que fazem parte do Projeto de Eficiência Energética, regulado pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica.





Com investimentos previstos de R$ 240 mil, o projeto prevê a troca de equipamentos de baixo rendimento (como condicionadores de ar), substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por de alta eficiência e de refrigeradores velhos por equipamentos com Selo Procel de Economia de Energia, garantindo mais conforto e segurança aos professores e alunos, promovendo o uso racional de energia elétrica.