COSTA RICA| Em solenidade fechada, prefeito, secretária e presidente da Câmara entregam Escola e Centro de Educação Infantil no Jardim Eldorado

Os moradores do Jardim Eldorado e região ganharam nesta segunda-feira, 30 de março de 2020, duas novas unidades de ensino. Respeitando os cuidados de prevenção ao Coronavírus e reinventando a maneira de inaugurar obras, o prefeito de Costa Rica - MS Waldeli dos Santos Rosa, a secretária Municipal de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral e o presidente da Câmara de Vereadores Rayner Moraes Santos inauguraram oficialmente a construção da Escola Municipal Fábio Rodrigues Barbosa e o CEI - Centro de Educação Infantil - Sonho da Vovó.





“Mesmo com tudo isso que estamos passando conseguimos entregar oficialmente essas duas importantes obras para a nossa população, em especial aos moradores do Jardim Eldorado”, comemorou o prefeito Waldeli.





Em solenidade fechada em função da pandemia do Covid-19, na presença da diretora Wesly, o prefeito Waldeli, a secretária Profª Me. Manuelina e o vereador-presidente Rayner entregaram além da construção da Escola M. Fábio Rodrigues Barbosa, o Espaço Multiuso que tem como homenageada a saudosa professora Fátima Conceição da Silva Alves, a Biblioteca Profª. Noelia Medeiros Brun e a Piscina Semiolímpica da instituição de ensino. Em homenagem a professora Edna Maria Jacinto Silva, o auditório da sede da SEMED - Secretaria Municipal de Educação - passou a ter seu nome.





Após o ato na escola, as autoridades inauguraram na presença da diretoria Cláudia Rodrigues o Centro de Educação Infantil Sonho da Vovó.

Ainda na solenidade, o prefeito complementou que, em momentos de crise como o que passa o País, é importante priorizar aquilo que pode realmente fazer a diferença no futuro das pessoas. “O maior investimento que um gestor público pode fazer é na educação, isso faz muita diferença. São ações como essa que quero continuar fazendo, para que possamos seguir avançando”, frisou.





“É a partir da educação que as crianças vão conseguir ganhar o mundo e alcançar seus sonhos. Por isso, fizemos questão de inaugurar essas duas obras que foram tão sonhadas, esperadas, e que está ajudando os alunos na jornada da aprendizagem. Além disso, são instituições de ensino que foram pensadas para dar conforto e qualidade aos professores, que são os grandes responsáveis por fazer as coisas acontecerem no ambiente escolar”, afirmou o prefeito Waldeli.





Por sua vez, a secretária Profª Me. Manuelina Martins enfatizou que além de “entregarmos essas duas importantes obras para a população também fizemos justas homenagens aos professores que contribuíram significativamente para a Educação e o desenvolvimento de Costa Rica”.





“É muito gratificante dar essa boa notícia em meio a pandemia que estamos vivendo. Entregar a Escola Fábio e o CEI Sonho da Vovó vem de encontro com os asseios da nossa população, pois sabemos que a educação é a base para o desenvolvimento de um povo”, finalizou a Profª Me. Manuelina Martins.





Para o presidente da Câmara Municipal, é muito gratificante fazer parte da inauguração oficial das duas instituições, mais dois presentes para a educação do município. “Costa Rica é sem dúvidas uma das cidades de Mato Grosso do Sul, se não do Brasil, que mais recebeu investimentos na área de Educação. Foram duas grandiosas obras construídas do zero, como essas duas aqui. Isso é um exemplo dos esforços do prefeito Waldeli, da secretária Manuelina e dos vereadores para ampliar o alcance da educação no município”, afirmou Rayner Moraes.