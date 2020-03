COSTA RICA| Eleitores têm até 26 de março para fazer recadastramento biométrico

Com 21.802 eleitores, segundo o TRE/MS - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul – a população de Costa Rica – MS tem até 26 de março de 2020 para fazer o recadastramento biométrico. O cidadão que não cadastrar a biometria terá seu título de eleitor cancelado e não poderá votar nas eleições deste ano, e ainda, poderá ficar sem receber benefícios sociais e salários dos órgãos públicos.





Em Costa Rica, a biometria é obrigatória, por isso, todos os eleitores precisam realizar o processo. Conforme informações do Cartório Eleitoral do município, até o dia 18 de fevereiro (terça-feira), 18.864 eleitores já haviam feito o recadastramento biométrico, no entanto, 3.011 costarriquenses ainda precisam fazer sua biometria.





Para realizar o recadastramento biométrico os eleitores devem procurar o mais rápido possível o Cartório Eleitoral e assim evitar filas nos últimos dias de atendimento. É preciso apresentar documento de identificação pessoal com foto e um comprovante de residência atualizado.





Buscando agilizar o processo de recadastramento biométrico o Governo Municipal firmou parceria com o TRE/MS - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul – para oferecer mais servidores públicos ao Cartório da 38ª Zona Eleitoral de Costa Rica e assim agilizar o atendimento da população, bem como dar apoio as outras demandas do órgão.





“A biometria é obrigatória em nossa cidade, por isso o cidadão precisar fazer. Sem o processo o título de eleitor é cancelado e o cidadão pode ter vários problemas ao precisar de serviços públicos em todas esferas, ou seja, os três poderes”, alerta o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.





O Cartório Eleitoral de Costa Rica está localizado na Rua José Pereira da Silva, Nº 373, Bairro Santos Dumont. O horário de atendimento é das 12h às 18h. Para mais informações (67) 3247 1131.