CORUMBÁ| Vereadores Chicão Vianna e Domingos Albaneze filiam-se ao PSD

O presidente regional da sigla, senador Nelsinho Trad, recebeu na sexta-feira (6), na sede do partido, os vereadores de Corumbá, Chicão Vianna e Domingos Albaneze, para formalizarem suas filiações.





Nelsinho saudou os vereadores, e agradeceu pela decisão de unir-se ao partido. “Vamos fortalecer o projeto político do PSD em Corumbá, também conhecida como Capital do Pantanal, com muito trabalho e perseverança vamos atingir nossos objetivos”.





O vereador Vianna, também assumiu a presidência municipal do PSD em Corumbá, tendo como seu vice-presidente o vereador Albaneze.





“Estamos dando um grande passo para os nossos projetos políticos, que começaram há quatro anos, ainda em meu primeiro mandato como vereador. Foram anos de muito trabalho e dedicação, estou otimista, com tudo que ainda está por vir. Vamos montar um time de vereadores para o pleito eleitoral”, pontua Vianna.





Para o vereador Albaneze, o partido já começa com o pé direito em Corumbá. “Vamos tomar corpo e espaço no município, com a nossa filiação, hoje já somos em dois vereadores pessedistas”, argumenta Albaneze.





Vianna também destacou a importância da participação da mulher na política. “A mulher tem que participar da política, mas não imposta por lei, mas incentivada e motivada”, finaliza.