CORONAVÍRUS| Shopping segue recomendação e fecha as portas por 15 dias

Em nota, administração informa que supermercado, farmácias, lotéricas terão horário especial

Shopping seguirá recomendação de decreto, suspendendo atividades

A partir de hoje (19), as lojas do Shopping Campo Grande estarão fechadas, por 15 dias, conforme recomendação no decreto municipal da prefeitura. A medida não inclui laboratórios, clínicas, farmácias, supermercados e lotéricas, que funcionarão em horário especial.





Em nota, a brMalls, administradora do shopping, comunica que o supermercado vai funcionar das 8h às 23h, com acesso somente pelo lado externo. Laboratórios, clínicas e farmácias vão funcionar em horário especial entre 12h e 20h (sujeito a alteração).





Demais serviços públicos como Polícia Federal, Correios, Detran/MS e bancos seguem com horários determinados pelos órgãos. A assessoria do Detran/MS já informou que esta unidade do shopping também ficará fechada, seguindo o regramento imposto ela administração do shopping.





Segundo assessoria, os serviços de alimentação podem ser comprados pela plataforma de entregas online.





“Essas medidas vêm reforçar as iniciativas de conscientização e prevenção que já temos adotado”, informou a assessoria. Como ainda há estabelecimentos abertos, novos pontos de álcool em gel foram instalados nos principais corredores de acesso ao shopping, banheiros e praças de alimentação.





Também foram reforçados os procedimentos de limpeza e descontaminação de banheiros e praças de alimentação (mesas, balcões, bandejas e utensílios).





Decreto - Ontem (18), a prefeitura de Campo Grande decretou emergência na saúde pública e recomendou o fechamento, por 15 dias, de shopping centers, academias de ginástica, de todos os parques de lazer e restrição, em 30%, no horário de atendimento de bares e restaurantes.





O documento também evita a realização de eventos com mais de 50 pessoas em estabelecimentos privados. São citados igrejas, cinemas, museus, teatros, bibliotecas e centros culturais.