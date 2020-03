CORONAVÍRUS| Senador Nelsinho Trad é internado com febre em hospital de Brasília

Desde o seu retorno dos Estados Unidos, Nelsinho estava em isolamento em sua residência em Brasília

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) está internado em observação médica numa ala do hospital Sírio Libanês, em Brasília. O senador estava em isolamento em sua residência após ser diagnosticado com coronavírus, na última sexta-feira (13).





Durante consulta de rotina nesta tarde (18), Nelsinho foi orientado a permanecer no hospital devido a uma febre, que não estava cedendo.





Contudo, conforme a assessoria de imprensa do senador, seu estado de saúde é considerável estável e ele respira normalmente.





Diagnóstico – Nelsinho Trad contraiu a doença nos Estados Unidos, durante viagem oficial ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Além do senador de Mato Grosso do sul, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e dois ministros do governo, que também participaram da viagem, testaram positivo para o novo coronavírus.





O resultado positivo do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) também deixou a bancada de Mato Grosso do Sul em alerta. No Senado, as sessões e votações foram mantidas, mas todos parlamentares foram orientados a fazer o teste. Quem também está em isolamento é a senador Soraya Thronicke (PSL).