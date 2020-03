CORONAVÍRUS| A partir desta segunda, aulas presenciais na REE ficam suspensas até dia 6 de abril em MS

Durante os próximos 15 dias, cerca de 210 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino realizarão atividades pedagógicas complementares, conforme resolução publicada pela SED na última semana.

A partir desta segunda-feira (23.03), cerca de 210 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS), nos 79 municípios do Estado, deixarão de sair de casa para estudar. A medida, adotada na última semana por meio de decreto, se repete em todo o País e visa reduzir a aglomeração dos alunos nas 352 unidades escolares da REE a fim de controlar o avanço do novo Coronavírus, responsável pela doença conhecida mundialmente como Covid-19.





Para orientar os gestores, que seguirão com as escolas em funcionamento durante o período de suspensão das aulas presenciais, a Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou resoluções e manteve contato – por telefone, e-mail e aplicativo de mensagens – com o objetivo de sanar possíveis dúvidas e esclarecer os procedimentos que serão adotados até o dia 06 de abril, data prevista para o término da medida.





Na última sexta-feira (20.03), a titular da pasta, secretária Cecilia Motta, enviou um comunicado aos diretores e diretores adjuntos da Rede por vídeo, com o detalhamento das escalas de trabalho para os servidores que permanecem nas escolas. Durante a semana, que foi de adaptação para todas as unidades antes do início da suspensão, os gestores também contaram pronunciamentos dos superintendentes Hélio Daher (Suped) e Paulo Cezar Rodrigues (Sitec), sobre os aspectos pedagógicos e tecnológicos, respectivamente.





Publicações





Após o Decreto que oficializou a suspensão, no decorrer da última semana, a SED tornou pública, a Resolução/SED nº 3.745 que regulamenta a oferta das Atividades Pedagógicas Complementares nas unidades escolares e demais centros da Rede Estadual de Ensino (REE). Dividido em capítulos, o documento orienta as unidades quanto à oferta das atividades, aborda programas como a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Avanço do Jovem na Aprendizagem (AJA), e trata do procedimento para os estudantes da Educação Profissional e Normal Médio, além do atendimento voltado para a Educação Especial em todo o Estado.





A publicação foi acompanhada, ainda, de uma Instrução Normativa, que estabelece orientações sobre as atividades pedagógicas complementares nas unidades da Rede em Mato Grosso do Sul, como a forma de elaboração, planejamento de aulas e plano de ação, entre outros.