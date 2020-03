CORONAVÍRUS| Em decreto, governo de MS recomenda que população evite compartilhar tereré

MS está sob emergência por conta do novo coronavírus; parques fechados e adoção de home office constam no decreto

Ontem, governador anunciou decreto de emergência, detalhado hoje no decreto ©ARQUIVO

Conforme anunciado ontem pelo governador do Estado, Reinaldo Azambuja, a crise pandêmica do novo coronavírus (Covid-19) determinou o decreto de situação de emergência em Mato Grosso do Sul. Além da adoção do home office nos órgãos públicos, parques e centros esportivos serão fechados e há até recomendação específica para que população não compartilhe tereré ou narguillé.





Até agora, Mato Grosso do Sul tem 147 casos suspeitos e nove confirmados de infecção pelo novo coronavírus, sendo oito casos em Campo Grande e um em Sidrolândia.





O decreto de emergência cita a solicitação do governo federal para reconhecimento de calamidade pública e leva em conta, ainda, a presença do vírus de forma disseminada em vários estados brasileiros em países fronteiriços.





Na publicação consta o fechamento imediato de parques públicos e centros esportivos, conforme já havia sido anunciado ontem, em live do governador. O texto recomenda que a população tome medidas preventivas contra proliferação do vírus, principalmente para evitar aglomeração, reduzindo contato social. Para isso, o decreto cita, especificamente, evitar o compartilhamento de copos, bombas de tererés e narguillés.





A publicação permite ao governo a compra de insumos ou contratação, sem licitação, de serviços essenciais ao combate à pandemia.





O decreto cita a adoção do home office nos órgãos públicos, além do trabalho presencial, podendo ser feito em dois turnos (7h30 às 12h30/12h30 às 17h30) O sistema à distância tem decreto específico, também publicado hoje.





Saúde - A Secretaria de Estado de Saúde deverá adotar medidas para o redirecionamento de leitos hospitalares. Reinaldo adiantou ontem a contratação de 207 leitos, sendo 142 de UTI e outros para unidade semi-intensiva, complementando os 515 já instalados.





Agendamento e triagem rápida serão adotadas em consultas no sistema público de saúde, alternativa para reduzir tempo de espera de atendimento. Ainda deve ser colocado à disposição local adequado para higienização das mãos





Todos os hospitais das redes privada e pública devem informar diariamente os dados sobre internações de casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus, o que deve ser feito até as 10h.





Os hospitais devem adotar medidas para reduzir visita e troca de acompanhantes de pacientes internados, orientar visitantes da higienização.