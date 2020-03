Contra coronavírus, deputado Cel David cobra menos discursos políticos e mais ações para salvar vidas

O parlamentar defendeu o presidente Jair Bolsonaro contra críticas e destacou que o momento é de salvar vidas e não de disputas ideológicas e políticas

“Ao invés de fazermos um discurso de embate ideológico, quero falar que o momento não é sobre disputa ideológica, e sim um momento de prevenção e salvamento de vidas”, disse o deputado estadual Coronel David (PSL), defendendo o presidente Jair Bolsonaro de críticas proferidas pelos parlamentares durante uma sessão ordinária vazia, desta terça-feira (17).





“O discurso tem que ser de responsabilidade. Muitos usaram a imagem do presidente Bolsonaro cumprimentando as pessoas, quando no período da noite as mesmas pessoas que criticaram, participaram de uma festa em um ambiente fechado com mais de 1300 pessoas para prestigiar a inauguração de um canal de televisão. Então, essas discussões tem que ser deixadas de lado, porque tem gente morrendo e quando há perigo de vida, não se pode adotar discurso político para fugir da pandemia. A própria presidência da casa teve um gesto de prevenção, pois homens públicos precisam ter coerência na função, cargo e responsabilidade que cada um tem. Tenho a preocupação que todos tem, mas não há espaço para disputa política ou ideológica e sim apenas para salvar vidas, de brasileiros que precisam de orientação e salvaguarda do Estado, do Brasil e do município para evitar tragédias”, frisou Coronel David.





Morte no Brasil





O estado de São Paulo registrou a primeira morte por Coronavírus no Brasil nesta terça-feira (17). A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado. Em Mato Grosso do Sul, o governador publicou um decreto com decisões paliativas como recomendar ao setor privado evitando aglomerações, limitar visitas as unidades prisionais, criar normativa interna para quarentena de servidores estaduais que tenham passado por regiões com alto risco de contágio, além de suspender os eventos da administração estadual com grande número de pessoas como inaugurações e lançamentos de obras.