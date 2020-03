COMUNICADO CASSEMS| Medidas preventivas de atendimento às doenças respiratórias e ao coronavírus

A Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul – Cassems, seguindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde e as recomendações da Agência Nacional de Saúde (ANS), diante do alerta de pandemia do coronavírus ( Covid-19 ) e da sua disseminação no país e, ainda, da mudança de estação climática que intensifica as doenças respiratórias, com muita responsabilidade e serenidade, adota as seguintes medidas preventivas e de atendimento: