Começam nesta sexta-feira (6) as disputas pelo Interclubes de Tênis

Quatro equipes disputam a partir desta sexta-feira (06), a disputa pelo titulo Interclubes MS 2020. Os jogos terão início às 18h30 nas quadras da AABB Campo Grande no Parque dos Poderes.





Em disputa 3 categorias: C para 4ª e 5ª classes, B para 2ª e 3ª e A para atletas da 1ª classe. Cada equipe é composta por duplas femininas e masculinas e no caso de empate, um jogo de dupla mista define o vencedor.





Este é o terceiro ano consecutivo que a competição é realizada mas nas duas primeiras edições, os confrontos envolveram apenas duplas femininas. De acordo com Micheli Diniz, uma das organizadoras, a ideia começou com o tênis feminino mas a competição cresceu e a partir deste ano, os homens entram na disputa. “Começamos com duas equipes em confrontos entre o Circulo Militar, onde eu jogo, e AABB com a Eva Regina e hoje já são 4 clubes com possibilidade de aumentar para o ano que vem, já tem mais clubes na fila de espera para entrar a disputa” revela Micheli.

A segunda etapa do Interclubes, quando será definida a equipe campeã, acontece de 18 a 20 de setembro em Bonito, a 300 km da capital.